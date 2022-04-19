Лос-Анджелес, США, 19 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. К проекту нового фильма сценариста, режиссёра и продюсера Сэма Эсмейла «Оставь мир позади» (Leave The World Behind) присоединились Кевин Бейкон и Фарра Маккензи. Об этом 19 апреля сообщает портал Deadline.

Цитата из т/с «Мистер Робот». 2015. США Хакер

Таким образом, на съёмочной площадке они составят компанию Джулии Робертс, Махершале Али, Итану Хоуку и Миха’ле Херролд. В основу картины ляжет одноимённый роман Румаана Алама, сюжет расскажет о том, как жители США сталкиваются с проблемой таинственного отключения электроэнергии. Членам двух семей, отправившихся на отдых, придётся думать о том, как поступить в ситуации надвигающейся катастрофы. Эсмейл традиционно выступит в качестве режиссёра и сценариста.

Напомним, Сэм Эсмейл является создателем сериала «Мистер Робот» и «Возвращение домой». Зрители знают Кевина Бейкона по роли в фильмах и сериалах «Дрож земли», «Таинственная река», «Убийство первой степени» и другим. Фарре Маккензи в октябре 2021 года исполнилось 16 лет, молодая актриса снялась в ситкоме «Соединённые Штаты Ала» и драме «Многоцветное Рождество Долли Партон».