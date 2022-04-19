Москва, , 12:29 — REGNUM В России создадут объединение юных историков под названием «Сила – в правде». Об этом в ходе форума «Сила – в правде!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

«Буквально несколько минут назад мы услышали предложение создать объединение юных историков «Сила в правде». Мы переговорили с коллегами, пока шли сюда. Это интересная и своевременная идея. Замечательно, когда ребят объединяет одна идея», — сказал Кравцов.

Он призвал не тянуть с этой идеей и заявил о намерении подписать меморандум о намерении создать соответствующее объединение: «К нам присоединятся наши партнеры – Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российское движение школьников, Юнармия. Спасибо вам за оперативный отклик!».