Ульяновск, , 12:29 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число летальных исходов от ковида и остаётся на прежнем уровне суточное количество выздоравливающих. Это следует из обновлённой статистики оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Маски ИА REGNUM

По данным на 19 апреля, в Ульяновской области победили коронавирус 193 883 пациента, что составляет 96,5% от числа подтверждённых случаев заражения. Из них 17 апреля вылечились и выписаны 247 человек, 18 апреля – 251 пациент.

Число жертв пандемии достигло 4617 человек, из них 18 апреля умерли три ковид-больных.

Напомним, что за последнюю неделю, с 12 по 18 апреля, ежедневно вылечивались от ковида от 203-х до 256-ти пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно выявлено 200 923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии проведено 2 018 956 лабораторных тестов на коронавирус.

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