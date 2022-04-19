За сутки в Ульяновской области вылечились от ковида более 250 человек
Ульяновск, 19 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число летальных исходов от ковида и остаётся на прежнем уровне суточное количество выздоравливающих. Это следует из обновлённой статистики оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По данным на 19 апреля, в Ульяновской области победили коронавирус 193 883 пациента, что составляет 96,5% от числа подтверждённых случаев заражения. Из них 17 апреля вылечились и выписаны 247 человек, 18 апреля – 251 пациент.
Число жертв пандемии достигло 4617 человек, из них 18 апреля умерли три ковид-больных.
Напомним, что за последнюю неделю, с 12 по 18 апреля, ежедневно вылечивались от ковида от 203-х до 256-ти пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно выявлено 200 923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии проведено 2 018 956 лабораторных тестов на коронавирус.