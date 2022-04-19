Тюмень, , 12:28 — REGNUM Тюменская пенсионерка осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью сына. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Судом установлено, что вечером 5 марта 2022 года пенсионерка разругалась с 45-летним сыном из-за его злоупотребления алкоголем, и вылила бутылку водки, которую он распивал. За это сын нецензурно оскорблял мать, ударил её по лицу. Женщина схватила первый попавшийся под руку нож и дважды ударила им в живот обидчику. Затем вызвала скорую помощь и полицию.

Суд принял во внимание раскаяние пожилой женщины, полное признание своей вины и приговорил её к двум годам условного срока.

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