Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM В Ленинградскую область с начала специальной военной операции России на Украине приехало порядка 900 беженцев из Донбасса и с Украины, более 150 из них прошли собеседования для трудоустройства в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом рассказала 19 апреля председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

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По ее словам, в настоящий момент в регионе развернуто три пункта приема беженцев: в Гатчине находятся семь человек, в Волховском районе — порядка 20 человек, а в самом большом пункте временного размещения в пансионате «Царицыно озеро» Тихвинского района — около 500 человек.

«С начала прошлой недели на территории пансионата, где разместились беженцы в Тихвинском районе, развернута работа всех органов исполнительной власти, МВД, социальной защиты, образования, службы занятости, Пенсионного фонда, Сбербанка. Все помогают беженцам», — подчеркнула чиновница.

Алла Астратова указала, что порядка 213 беженцев решили официально трудоустроиться на территории Ленобласти. Более 150 человек уже прошли гарантированные собеседования.

«С помощью миграционной службы они оформляют разрешительные документы. Заинтересованы в работниках Волховский, Тихвинский, Бокситогорский, Гатчинский, Кировский районы», — заметила представитель Ленобласти.

Она добавила, что в «Царицыно озеро», куда поселили беженцев из Мариуполя, находятся высококвалифицированные специалисты: металлурги, медики, представители строительных специальностей.

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