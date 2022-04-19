Партия Саакашвили манипулирует темой Украины в своих интересах — Папуашвили
Тбилиси, 19 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Тема Украины стала предметом манипуляции в своих интересах для партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на телеканале Imedi.
Он прокомментировал заявление главы парламентской фракции ЕНД Хатии Деканоидзе, которая сказала, что Тбилиси может ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Она также заявила, что фракция подготовит соответствующий законопроект.
«"Национальному движению» всё равно — это Грузия, Украина, родина, друг, жизнь, смерть. Всё это только повод, инструмент, а главная ценность — это власть», — сказал Папуашвили.
Он обвинил ЕНД в том, что партия манипулирует событиями на Украине для того, чтобы расшатать ситуацию в Грузии и таким образом прийти к власти.
Напомним, ранее Папуашвили заявил, что введение Грузии санкций не нанесёт серьёзного ущерба России, но скажется на благополучии грузинских граждан. В оппозиции требуют от правительства жёсткой позиции Тбилиси в отношении Москвы.