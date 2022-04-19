Тбилиси, 19 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Тема Украины стала предметом манипуляции в своих интересах для партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на телеканале Imedi.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

Он прокомментировал заявление главы парламентской фракции ЕНД Хатии Деканоидзе, которая сказала, что Тбилиси может ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Она также заявила, что фракция подготовит соответствующий законопроект.

«"Национальному движению» всё равно — это Грузия, Украина, родина, друг, жизнь, смерть. Всё это только повод, инструмент, а главная ценность — это власть», — сказал Папуашвили.

Он обвинил ЕНД в том, что партия манипулирует событиями на Украине для того, чтобы расшатать ситуацию в Грузии и таким образом прийти к власти.

Напомним, ранее Папуашвили заявил, что введение Грузии санкций не нанесёт серьёзного ущерба России, но скажется на благополучии грузинских граждан. В оппозиции требуют от правительства жёсткой позиции Тбилиси в отношении Москвы.