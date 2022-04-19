Донецк, 19 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из БМ-21 «Град» населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает 19 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:50 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка – н. п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.