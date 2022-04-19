Джакарта, , 12:24 — REGNUM Опрос, проведенный SMRC, показывает, что большинству жителей Индонезии нравится Саудовская Аравия, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным опроса, 74% респондентов в Индонезии ответили, что им нравится Саудовская Аравия.

В опросе приняли участие 1228 респондентов. Из общего числа опрошенных только 8 человек заявили, что им не нравится Саудовская Аравия.

После Саудовской Аравии жители Индонезии предпочли бы Великобританию. Только 27% опрошенных заявили, что не любят эту страну.

Россия заняла третье место, по данным опроса, за ней следует Украина. Россия нравится 49% опрошенных, а Украина — только 39%. Однако 24% респондентов заявили, что им не нравится Россия, а 30% заявили, что им не нравится Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета по борьбе с коронавирусом и восстановлению национальной экономики Аирлангга Хартарто считает, что число жителей, которые отправятся навестить родственников в другие регионы в праздник Лебаран, достигнет 14 миллионов человек.

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