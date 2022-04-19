Томск, 19 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Осужденному за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство мэру Томска Ивану Кляйну изменили меру пресечения. Об этом сообщает портал VTomske со ссылкой на информацию из Томского областного суда.

Oleg K. Abramov Иван Кляйн

На основании заключения медицинской комиссии мэра из СИЗО перевели под домашний арест до апелляционного рассмотрения дела.

«Местом содержания под домашним арестом определено медицинское учреждение Томска», — передаёт портал сообщение областного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года Иван Кляйн был осуждён на два года колонии общего режима и оштрафован на 200 тыс. рублей. Адвокаты мэра обжаловали вынесенный приговор.