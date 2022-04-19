Новосибирск, 19 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Новосибирске речная навигация будет открыта 1 мая. Об этом сообщил «Речфлот».

Речные перевозки

«1 мая 2022, в воскресенье, в 14:00 приглашаем открыть Навигацию-2022 на Оби и пройти курс настоящего речного волка на праздничной семейной программе «Весна на реке» от Музея Новосибирска и компании «Речфлот», — уточняется на сайте «Речфлота».

Напомним, что в Новосибирске также будет запущен речной трамвай — от Речного вокзала до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска.