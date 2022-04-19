Сана, 19 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В ООН сообщили о достижении договорённости с йеменскими-повстанцами хуситами, которые согласились не набирать в свои ряды несовершеннолетних рекрутов и распустить мобилизованных. Об этом 19 апреля сообщает Al-Hadath.

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По данным журналистов, ранее хуситы развернули на подконтрольных им территориях лагеря военной подготовки несовершеннолетних, которые затем пополняли ряды группировки. Командование повстанцев было вынуждено пойти на такие меры из-за высоких потерь в своих рядах.

Отмечается, что ООН и хуситы согласовали «план действий», чтобы предотвратить вербовку или использование детей в военных действиях. Это стало возможным благодаря введению в Йемене режима всеобщего прекращения огня.