Мадрид, 19 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Переизбранный глава правительства испанского автономного сообщества Кастилия и Леон Альфонсо Фернандес Маньюэко принёсет присягу 19 апреля в региональном парламенте. Об этом пишет агентство EFE.

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На церемонии также будет присутствовать соратница Маньюэко по «Народной партии» (Partido Popular), глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, и генеральный секретарь партии Кука Гамарра.

При этом новоизбранный лидер «Народной партии» Альберто Нуньес Фейхоо не будет присутствовать на церемонии – он связал свое отсутствие с запланированной встречей с профсоюзами и работодателями.

После присяги, как ожидается, Маньюэко объявит состав своего нового коалиционного правительства с национал-консервативным «Голосом» (Vox). Ранее обе партии подписали соглашение о коалиционном правительстве, которое, как утверждают обе стороны, будет действовать четыре года и станет первым партнёрством подобного рода между правыми и ультраправыми в Испании.