Уфа, , 12:24 — REGNUM Свыше четырех тысяч крупномерных деревьев намерены высадить в Уфе в рамках проведения экологической акции «Зеленая Башкирия». Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Посадка деревьев Дарья Антонова ©ИА REGNUM

Сообщается, что в городе планируют обустроить 18 тематических аллей, в которых будет высажено около 800 декоративных деревьев и 500 кустарников.

Отмечается, что саженцы уже закуплены, сейчас идет работа по завозу чернозема и подготовке лунок. В скверах и парках намерены высадить 630 деревьев. В Уфе также планируют высадить 3,6 тысяч кустов гортензии и более полутора миллионов однолетних цветов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в рамках республиканской программы комплексного ремонта подъездов в 2022 году намерены отремонтировать почти 900 подъездов.