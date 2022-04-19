Краснодар, 19 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В кубанском филиале федерального дорожного агентства «Росавтодор» сменилось руководство. Начальником ФКУ «Упрдор «Черноморье» стал бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

Orenburg-gov.ru Назначение

«Виктор Николаевич – человек отрасли. Без малого 10 лет он проработал в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, не понаслышке знает вопросы юга России, участвовал в подготовке к строительству Крымского моста и морских объектов к Олимпиаде в Сочи. Уверен, под руководством Виктора Николаевича ФКУ Упрдор «Черноморье» будет и дальше успешно выполнять все поставленные задачи», – отметил глава Росавтодора Роман Новиков.

Виктор Вовк в 1995 году был принят юристом в отдел правовой защиты и экспертизы банка «Донинвест». С 2001 года по 2019 год занимал руководящие должности в ОАО «Ростовский порт» и Федеральном агентстве морского и речного транспорта. С 2019 года по 2021 год был заместителем губернатора Ростовской области. На этом посту он курировал работу дорожного, транспортного и строительного комплексов.

Затем Вовк некоторое время работал советником по региональным проектам председателя правления госкомпании «Российские автомобильные дороги».

Читайте также: Ростовский губернатор отправил в отставку своего заместителя