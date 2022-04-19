Москва, 19 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили новое производство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом 19 апреля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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По его словам, речь идет о препаратах для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ.

«Мощности позволяют ежегодно производить до 10 миллионов упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств», — сказал Ефимов.