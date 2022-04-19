Ульяновск, , 12:21 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся число вновь госпитализированных в ковид-стационары и снижается суточное количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Противошоковая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации на 19 апреля, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 200 923 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе 17 апреля лабораторно выявлено 108 носителей инфекции, 18 апреля – 102.

Число госпитализированных остаётся примерно на одном уровне. 18 апреля в ковид-больницы направили 27 пациентов с коронавирусом, в то время как 16 и 17 апреля – соответственно 30 и 22 больных.

Отметим, что в Ульяновской области почти две недели, с 6 по 18 апреля, ежедневно госпитализируют от 22-х до 39-ти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Ульяновской области Александр Гашков заявлял, что в регионе сформирован запас лекарственных препаратов на два-три месяца, закупки продолжаются. К маю по объёмам контрактации планируется выйти на 60-70% от годового объёма финансирования.

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