Ульяновск, 19 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся число вновь госпитализированных в ковид-стационары и снижается суточное количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Противошоковая палата

По информации на 19 апреля, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 200 923 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе 17 апреля лабораторно выявлено 108 носителей инфекции, 18 апреля – 102.

Число госпитализированных остаётся примерно на одном уровне. 18 апреля в ковид-больницы направили 27 пациентов с коронавирусом, в то время как 16 и 17 апреля – соответственно 30 и 22 больных.

Отметим, что в Ульяновской области почти две недели, с 6 по 18 апреля, ежедневно госпитализируют от 22-х до 39-ти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Ульяновской области Александр Гашков заявлял, что в регионе сформирован запас лекарственных препаратов на два-три месяца, закупки продолжаются. К маю по объёмам контрактации планируется выйти на 60-70% от годового объёма финансирования.