* запрещённая в России организация

Москва, 19 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не интересовал зарубежные СМИ на протяжении восьми лет и только в последнее время стали появляться вопросы о нем. Об этом 19 апреля заявил в интервью India Today министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как напомнил глава МИД РФ, в 2014 году в США «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был признан нежелательной организацией, однако затем он был убран из этого списка, а правительство Японии не только официально убрало его из списка неонацистских организаций, но даже извинилось за то, что внесло «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в эти списки.

«СМИ стали задавать вопросы относительно «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только после начала спецоперации, в течение долгих восьми лет никто палец о палец не ударил. Никто не обеспокоился насчёт того, какие силы взращивались на Украине», — сказал он

«Это продолжение или скорее возрождение того, что бушевало в Европе в 1930-е годы», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, его слова невозможно комментировать серьёзно.