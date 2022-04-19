Минеральные Воды, Ставропольский край, , 12:19 — REGNUM На Ставрополье выросло до 105 человек число жителей села Марьины Колодцы, пострадавших от кишечной инфекции и обратившихся за медицинской помощью. Из них госпитализированы 11 человек. Большинство заболевших дети, их состояние не вызывает опасений — болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщил 19 апреля губернатор края Владимир Владимиров.

Вода из крана

«За медицинской помощью обратились 31 взрослый и 74 ребенка. Госпитализированы 11 человек, из них десять детей. В основном, заболевание протекает в легкой форме, люди получают амбулаторное лечение, быстро идут на поправку», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 17 апреля в селе Марьины Колодцы Минераловодского округа была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Первоначально помощь врачей потребовалась 37 жителям села. Причиной отравления могла стать водопроводная вода ненадлежащего качества. Напомним, ровно год назад в этом же селе уже фиксировалась вспышка кишечной инфекции. После этого местные власти провели ремонт на водоводе.

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