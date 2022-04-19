На Ставрополье увеличилось до 105 человек число пострадавших от отравления
Минеральные Воды, Ставропольский край, 19 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. На Ставрополье выросло до 105 человек число жителей села Марьины Колодцы, пострадавших от кишечной инфекции и обратившихся за медицинской помощью. Из них госпитализированы 11 человек. Большинство заболевших дети, их состояние не вызывает опасений — болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщил 19 апреля губернатор края Владимир Владимиров.
Напомним, 17 апреля в селе Марьины Колодцы Минераловодского округа была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Первоначально помощь врачей потребовалась 37 жителям села. Причиной отравления могла стать водопроводная вода ненадлежащего качества. Напомним, ровно год назад в этом же селе уже фиксировалась вспышка кишечной инфекции. После этого местные власти провели ремонт на водоводе.
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