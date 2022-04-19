Ульяново, Калужская область, , 14:16 — REGNUM Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ульяновского района, который подозревается в убийстве и угрозе убийством, сообщили 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Пресс-служба калужского областного следственного управления СК России.

По версии следствия, 16 апреля в одном из домов деревни Старица Ульяновского района находились трое мужчин. 43-летний местный житель стал рассказывать, что владеет приемами борьбы, и продемонстрировал свое умение на 34-летнем товарище, ударив его кулаком в нос. Затем мужчины примирились, однако в процессе распития спиртного конфликт возобновился. 34-летний мужчина взял нож и нанес обидчику три ранения, в том числе в горло. От полученных ран 43-летний пострадавший скончался на месте. Третий мужчина, хозяин дома, стал выражать недовольство происходящим, в результате подозреваемый стал угрожать ему убийством и нанес ножевые ранения, степень тяжести которых сейчас устанавливается.

Подозреваемый задержан. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначены экспертизы, проведены допросы. Расследование уголовного дела продолжается.

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