Сотрудников мурманского вуза подозревают в незаконном обогащении
Мурманск, 19 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Мурманской области двух сотрудников университета подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает региональный СУ СКР.
«С 2017 по 2019 годы проректором по предварительному сговору с главным бухгалтером организовано фиктивное обоснование их незаконного премирования за счет средств от приносящей доход деятельности от оказания платных образовательных услуг. Указанные денежные средства предназначались на иные расходы университета, в том числе связанные с приобретением учебных пособий», — сообщили в ведомстве.
Всего посредством противоправной деятельности обвиняемых университету причинен ущерб в размере более 5,8 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры направило в Генпрокуратуру материалы проверки вуза в Самаре.