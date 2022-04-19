Мурманск, 19 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Мурманской области двух сотрудников университета подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает региональный СУ СКР.

Цитата из м/ф «Огонек-Огниво». реж Константин Щекин. 2020. Россия Богатство

«С 2017 по 2019 годы проректором по предварительному сговору с главным бухгалтером организовано фиктивное обоснование их незаконного премирования за счет средств от приносящей доход деятельности от оказания платных образовательных услуг. Указанные денежные средства предназначались на иные расходы университета, в том числе связанные с приобретением учебных пособий», — сообщили в ведомстве.

Всего посредством противоправной деятельности обвиняемых университету причинен ущерб в размере более 5,8 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры направило в Генпрокуратуру материалы проверки вуза в Самаре.