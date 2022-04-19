Москва, 19 апреля 2022, 12:18 — REGNUM Россия после переговоров в Турции в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, однако это не было оценено должным образом. Об этом 19 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Официальное интернет-представительство президента России
«Мы просто изменили конфигурацию нашего военного присутствия на Украине, это было объявлено сразу же после встречи в Стамбуле. Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях», — Лавров в интервью телеканалу India Today.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность расследования событий в украинском городе Буча, расположенном в пригороде Киева.

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