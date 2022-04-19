Москва, 19 апреля 2022, 12:18 — REGNUM Россия после переговоров в Турции в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, однако это не было оценено должным образом. Об этом 19 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность расследования событий в украинском городе Буча, расположенном в пригороде Киева.
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