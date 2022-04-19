Москва, , 12:18 — REGNUM Россия после переговоров в Турции в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, однако это не было оценено должным образом. Об этом 19 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

«Мы просто изменили конфигурацию нашего военного присутствия на Украине, это было объявлено сразу же после встречи в Стамбуле. Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях», — Лавров в интервью телеканалу India Today.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность расследования событий в украинском городе Буча, расположенном в пригороде Киева.

Читайте также: Лавров: Россия установит правду о событиях в Буче