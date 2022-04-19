Вашингтон, 19 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) выпустил новый сингл под названием GINÉ. Об этом 18 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с YouTube Рэпер 6ix9ine

На прошлой 6ix9ine объявил, что дебютирует с новым синглом 15 апреля, однако сингл GINÉ появился лишь 18 апреля. Это его первая новая песня после сингла ZAZA в феврале.

Новый трек следует за ранними Gooba, Trollz, Yaya и Punani, которые все появились на втором альбоме рэпера TattleTales.