Казань, , 12:18 — REGNUM Прямые авиарейсы из Казани в Петрозаводск возобновляются с 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Самолет (сс) ThePixelman

Полеты запланированы дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Вылет из казанского аэропорта намечен на 13:50, прибытие в Петрозаводск — в 16:20. Обратный вылет из столицы Карелии планируется в 17:10, посадка в Казани — в 19:35.

По пятницам самолет из Татарии вылетит в 12:00, в Карелию прибудет в 14:20. В обратном направлении борт полетит в 15:20, посадка в Казани — в 17:50.

Время для каждого аэропорта указано местное. В пути пассажиры проведут более 2 часов. Авиакомпания задействует на маршруте лайнеры Bombardier CRJ-200 максимальной вместимостью 50 человек. Прямые авиарейсы из Казани в Петрозаводск будут выполняться до конца сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из столицы Татарии с 23 апреля открываются авиарейсы в Минеральные Воды и Сочи.

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