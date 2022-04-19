Донецк, 19 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 11:20 с украинских позиций в населённом пункте Сухая Балка был открыт огонь по посёлку Глубокая в городе Горловка. Из артиллерийского орудия калибра 122 мм выпущено два снаряда. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.