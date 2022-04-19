Москва, 19 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В условиях информационной войны, развязанной Западом против России, нужно верить только проверенным источникам. Об этом в ходе форума «Сила – в правде!» заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«Верить нужно только проверенным источникам. <…> В этом году пять миллионов фейков уже распространено по России в связи со специальной военной операцией», — сказал Малькевич.

Он назвал подобный вал фейковой информации «тотальным прессингом».