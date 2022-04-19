Донецк, , 12:26 — REGNUM Руководство Украины бросило своих военных на произвол судьбы, у них не осталось возможности покинуть Мариуполь. Об этом попавший в плен британский наёмник Эйден Эслин рассказал в видеозаписи, которую опубликовало МВД Донецкой Народной Республики.

Техника, захваченная у ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

По словам иностранца, он и другие участники боевых действий решили сдаться в плен, так как их бросило украинское правительство. Они должны были покинуть Донбасс из-за сложившийся ситуации и передать регион силам ДНР и России.

«Вы должны знать, что вы бросили нас, не дали не малейшей возможности покинуть Мариуполь», — сказал Эслин, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пленный рассказал, что с ними хорошо обращаются, дают воду, еду и сигареты.

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