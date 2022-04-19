Томск, 19 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Томской области директор подрядной организации привлечён к ответственности за нарушение сроков выполнения работ при реализации национального проекта. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Grzegorz-Skibka Строительный кран

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что ранее «Облстройзаказчик» заключил госконтракт со строительной компанией «СУ ТДСК» на возведение хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену.

Работы велись в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а стоимость проекта достигала 1,2 млрд рублей. Срок исполнения контракта истёк 5 декабря 2021 года, однако работы так и не были завершены.

«По постановлению прокурора директор общества привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ), назначено наказание в виде штрафа в размере 13,5 млн рублей», — отметили в прокуратуре.