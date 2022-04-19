Москва, , 12:14 — REGNUM Из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, его слова невозможно комментировать серьёзно. Об этом 19 апреля заявил в интервью India Today министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

«Вы знаете, я не могу всерьез обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские боевики усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, поэтому у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР.