Москва, 19 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, его слова невозможно комментировать серьёзно. Об этом 19 апреля заявил в интервью India Today министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

«Вы знаете, я не могу всерьез обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские боевики усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, поэтому у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР.