Москва, , 12:14 — REGNUM Итогом структурной трансформации российской экономики станет сокращение теневого сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниил Гоненко. Так он прокомментировал рассуждения главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика РФ вступает в период структурных изменений.

Теневая экономика Pixabay.com

«Самые заметные изменения произойдут прежде всего в сельском хозяйстве, в том числе в сельскохозяйственном машиностроении, — сказал Гоненко. — Это связано с потенциалом российского сельскохозяйственного комплекса. Новый подъем ждет и строительную отрасль (автодорожное строительство, строительную инфраструктуру). Речь идет не только о строительстве жилья, но и о промышленных зданиях и сооружениях. Значительное развитие получит малое и среднее предпринимательство в обслуживающих отраслях, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, санаторно-курортном секторе и т. д».

По его словам, итогом структурной трансформации станет значительный фискальный эффект: сокращение теневого сектора, увеличение отдачи от государственных активов, сокращение безработицы, повышение эффективности государственных расходов.

«В целом ожидается рост экономики, укрепление национальной валюты, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику России, развитие малого и среднего предпринимательства и увеличение благосостояния населения в ближайшие 1,5–2 года», – уверен Гоненко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России призвали правильно определить момент для снижения ключевой ставки.

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