Москва, , 12:14 — REGNUM Российский туроператор «Интурист» с 1 июня 2022 года запускает чартерные автобусные рейсы на курорты Чёрного моря в Краснодарском крае и Крыму, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Крым Марина Каширская, ИА REGNUM

Туристические автобусы, рассчитанные каждый на 57 пассажиров, два раза в неделю: по средам и субботам, будут выполнять рейсы из Москвы в Сочи, Абхазию, Анапу, Геленджик, Феодосию и Симферополь. Отправление с курортов по пятницам и понедельникам.

Время в пути, в зависимости от маршрута, составит 20-26 часов. Пакетный тур на семь дней на двоих на автобусном чартере на курорты Чёрного моря без питания (отель 3*) составит от 20 тыс. до 26 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало ранее, проведению курортного сезона в Крыму сложившаяся ситуация на Украине не помешает, заявлял глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Читайте также: Курортный сезон в Крыму состоится — Аксёнов