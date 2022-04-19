Оренбург, 19 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «Природа») привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Uriston.com Штраф

По данным ведомства, на основании многочисленных жалоб оренбуржцев проведена внеплановая проверка. По ее результатам установлены нарушения санитарного законодательства. Компания нарушала периодичность вывоза крупногабаритного мусора с контейнерной площадки, расположенной на ул. М. Джалиля.

В отношении регоператора возбудили административное дело. Компании назначен штраф в размере 250 тыс. рублей. ООО «Природа» попыталось оспорить постановление, но тщетно. Суд апелляционной инстанции оставил решение коллег без изменения.