Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге выявили 624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это на четыре случая меньше, чем в предыдущий день. Тем не менее, по данным оперштаба на 19 апреля, Северная столица лидирует в РФ по суточному числу новых случаев заболевания, опережая Москву на 208 случаев в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

От COVID-19 в Петербурге за последние сутки скончались 14 пациентов (-2 к цифре предыдущих суток), выздоровели 625 человек (+133).

За прошедшие сутки в стационары Петербурга с диагнозом COVID-19 госпитализировали 54 пациента (-2). На стационарном лечении сейчас размещены 1462 человека (-88). В реанимации находятся 195 пациентов (-28), к аппаратам ИВЛ подключены 33 пациента (-12). За сутки стационары покинули по выздоровлению всего 8 пациентов (-5).

Амбулаторно от ковида в Петербурге лечатся 7467 человек (-160).