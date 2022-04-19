Москва, 19 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Для того, чтобы страны Евразийского экономического союза могли увеличить расчеты в российских рублях и сократить долю доллара, им нужно нарастить поставки в РФ, чтобы получить больше рублей и расплатиться ими за поставки российских товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил старший научный сотрудник лаборатории социально-экономических проблем регулирования института контрольно-надзорной деятельности РАНХиГС Андрей Точин.

ЕАЭС

«На сегодняшний день доля рубля во взаиморасчетах России со странами ЕАЭС превышает 70%: в расчетах за экспорт товаров и услуг в страны Союза – 70,4% (доля доллара – 18,8%); в расчетах за импорт – 73,6% (доля доллара – 17,8%), — сказал Точин. — В абсолютном выражении поставки российских товаров на рынки партнеров по ЕАЭС в два раза превышают импорт из стран союза: 45,3 млрд долларов против 23,8 млрд долларов. Соответственно, чтобы страны союза могли увеличить расчеты, например, в российских рублях, сократив долю доллара, им нужно нарастить поставки в Россию, чтобы получить больше рублей и расплатиться ими за поставки российских товаров».

Эксперт обратил внимание на то, что ситуация с возможностью конвертации рублей в другие валюты на территории российских партнеров по ЕАЭС остается не до конца понятной.

«Допустим, компания в Казахстане получила оплату за свой товар в российских рублях, после чего ей требуется перевести деньги в доллары США для оплаты поставки из-за рубежа. По какому курсу она сможет это сделать? Предварительный анализ показывает, что курс обмена рубля на доллары США в Казахстане (через тенге) будет выше, чем курс, установленный ЦБ РФ. Соответственно, компания в Казахстане будет требовать дисконт, чтобы покрыть возросшие транзакционные издержки, — сказал Точин. — Впрочем, по мере стабилизации экономики России и стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе эти препятствия могут быть преодолены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев заявил, что страны ЕАЭС со временем смогут отказаться от доллара во взаимных расчетах.