Москва, 19 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Военная операция России на Украине вступает в новую фазу, сейчас наступает её важный момент. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу India Today.

Mid.ru Сергей Лавров

Он напомнил, что цель операции на востоке Украины — полное освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что кризис давно можно было преодолеть, если бы украинский президент Владимир Зеленский пошёл на сотрудничество и стремился выполнить Минские соглашения. Но и «Запад предал Зеленского», так как использовал Украину против России.

Сразу после встречи в Стамбуле российская сторона изменила «конфигурацию военного присутствия на Украине», отметил глава МИД. Москва в знак доверия к предложениям Киева проявила жест доброй воли, изменив конфигурацию в Черниговской и Киевской областях. Однако за этим сразу последовала направленная против России провокация под Киевом.

«Однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче», — добавил Лавров.

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