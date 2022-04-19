Северный район, Оренбургская область, 19 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ночь на 19 апреля произошел смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар

В селе Рычково Северного района горел частный дом. Сигнал о возгорании поступил диспетчеру слишком поздно. К моменту приезда пожарных на место ЧП огонь уже активно распространялся по дому.

Во время тушения пожара в жилище обнаружено тело женщины. Ее личность установлена. Погибла пенсионерка 1937 года рождения.

Огонь уничтожил кровлю и имущество внутри дома, повреждены стены по всей площади. Версией пожара называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.