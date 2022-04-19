Москва, 19 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Москва не собирается менять режим на Украине. Об этом 19 апреля в интервью телеканалу India Today заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров Сергей

«Мы не собираемся менять режим на Украине», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Москва неоднократно заявляла о том, что хочет, чтобы «украинцы сами решали, как они хотят жить дальше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы жители Украины, «освободившись от гнёта» нацификации, могли сами свободно определять своё будущее.

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Напомним, посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия не ставит целью смену режима на Украине, народ должен определять своё будущее. По его словам, этот вопрос даже не поднимался на переговорах двух делегаций. Комментируя его слова, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин подчеркнул, что Россия не ставит задачу уничтожения украинского государства, но «в этом государстве должен быть точно не нынешний нацистский, репрессивный, враждебный России режим».

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