Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 апреля.

Во время дождя Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу Росгидромета, во второй половине дня и до конца суток 19 апреля, а также ночью и днём 20 апреля местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду.

ИА REGNUM сообщало, что донские синоптики прогнозируют в Ростовской области дождливую рабочую неделю.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовскую область накроют дожди