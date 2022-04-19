Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 апреля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Во время дождя

Согласно прогнозу Росгидромета, во второй половине дня и до конца суток 19 апреля, а также ночью и днём 20 апреля местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду.

ИА REGNUM сообщало, что донские синоптики прогнозируют в Ростовской области дождливую рабочую неделю.