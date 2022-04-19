Оренбург, 19 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ковидные госпитали за сутки, 18 апреля, поступили 36 пациентов. Днем ранее суточный показатель госпитализаций составлял семь человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах находятся 180 человек. Состояние 67 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких пребывают девять пациентов. Еще 140 – получают кислородную поддержку.

За последние сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Выписаны из клиник в связи с выздоровлением 179 оренбуржцев.