Лима, , 12:09 — REGNUM Компания Repsol объявила о завершении работ по очистке 28 пляжей, пострадавших от разлива нефти 15 января на нефтеперерабатывающем заводе испанской транснациональной корпорации на севере Лимы. Об этом пишет агентство EFE.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В своем заявлении компания сообщила, что 13 апреля, спустя всего три месяца после разлива, она сообщила перуанским властям об окончании работ по очистке этих пляжей.

Отмечается, что пляжи «были объявлены чистыми и готовыми к соответствующему мониторингу, и уже ожидают одобрения властей».