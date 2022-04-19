Лима, 19 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Компания Repsol объявила о завершении работ по очистке 28 пляжей, пострадавших от разлива нефти 15 января на нефтеперерабатывающем заводе испанской транснациональной корпорации на севере Лимы. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

В своем заявлении компания сообщила, что 13 апреля, спустя всего три месяца после разлива, она сообщила перуанским властям об окончании работ по очистке этих пляжей.

Отмечается, что пляжи «были объявлены чистыми и готовыми к соответствующему мониторингу, и уже ожидают одобрения властей».