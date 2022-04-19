Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом резко увеличилось суточное количество госпитализированных в ковид-стационары. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Госпитализация Иван Шилов

По сведениям на 19 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 78 146 случаев заражения коронавирусом. В том числе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтверждено 17 апреля у 56 жителей, 18 апреля – у 49 человек.

Победили коронавирус 69 504 человека, из них 19 апреля выздоровели и выписаны 512 пациентов. Таким образом, доля вылечившихся составила 88,94% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Количество вновь госпитализированных растёт: если 16 и 17 апреля в больницы направлены соответственно 7 и 16 больных, то 18 апреля – 44.

Также возросло число жертв пандемии. Всего в Чувашии умерли от ковида 4583 человека, из них 18 апреля скончались три пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Моргаушском районе Чувашии начался капитальный ремонт здания Москакасинской врачебной амбулатории. На эти цели выделено около 13 млн рублей, завершить работы планируют к 1 сентября 2020 года.