Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Коллекции российских дизайнеров могут заполнить пустующие после ухода западных брендов коммерческие помещения в торговых центрах. Об этом 19 апреля заявил на заседании городского правительства председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Модели от дизайнеров «Ассоциации Модельеров России» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Санкт-Петербург вообще исторически был колыбелью лёгкой промышленности. Но и наше наличие музеев, театров, прочих культурных институций формирует у нас класс креативных дизайнеров», — отметил Соловейчик.

Комитет уже ведёт работу для оказания поддержки местным творцам стиля. Составляется перечень помещений, которые оказались неиспользуемыми ввиду ухода зарубежных брендов. При этом некоторые торговые сети сами стали инициаторами отбора для себя российских производителей в сфере лёгкой промышленности.

«Мы собрали перечень тех дизайнеров, которые готовы развивать и готовы замещать эти места. — сообщил Кирилл Соловейчик. — Возможно, мерами поддержки их коллекций мы сможем заместить под брендом «Сделано в Санкт-Петербурге».

Напомним, что популярные иностранные бренды приостановили свою работу в России в основном из-за проблем с логистикой. На сегодняшний день в торговых центрах Петербурга продолжают работу в основном российские бренды одежды.

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