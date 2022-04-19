Москва, , 12:09 — REGNUM Центробанку РФ важно правильно определить момент для снижения ключевой ставки, чтобы наполнить экономику «дешёвыми» деньгами для развития производства, но при этом не разогнать инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Российская экономика уже ощутила на себе риск инфляции, которая наблюдалась после падения рубля и последовавшего за ним ажиотажного спроса. Но можно сказать, что этот этап был пройден, чему способствовали повышение ключевой ставки и постепенное укрепление рубля. Но из-за санкций против РФ повысился риск дефицита предложения на российском рынке в целом, – сказала Прикладова. — Сейчас ситуация такова, что подавляющее большинство российских импортёров сталкиваются с теми или иными проблемами: от увеличения сроков поставок и расходов на логистику до невозможности оплаты, доставки и отказов производителей отгружать товары в Россию».

Следовательно, как пояснила экономист, часть зарубежной продукции вовсе не попадает на российский рынок, а часть импортируется по более высоким ценам. По разным отраслям и компаниям увеличение может быть от 15% до 100%.

«Но даже в этих условиях риск неконтролируемой инфляции всё-таки невысок, поскольку рынок уже не должен подвергаться ажиотажным волнам спроса, а одномоментное исчезновение товаров невозможно, — сказала Прикладова. — С одной стороны, на складах имеются запасы как готовой продукции, так и сырья для её производства, а с другой стороны, компании-импортёры имеют временной задел для поиска новых поставщиков, маршрутов и так далее».

При этом, Прикладова подчеркнула, что, рассуждая об адаптации российской экономики к новым реалиям, нельзя определить какой-то точный срок в виду того, что в разных сегментах он будет разным.

«Одно дело – решить проблемы с логистикой или найти нового поставщика, что можно сделать в течение месяца; другое дело – наладить производство в рамках импортозамещения, что может занять и около года (если есть доступ к технологиям), и 5–10 лет (если говорить о высокотехнологичных сегментах, как, например, производство микропроцессоров), — сказала экономист. — В любом случае, Центробанку важно правильно определить момент для снижения ключевой ставки, чтобы наполнить экономику «дешёвыми» деньгами для развития производства, но при этом не разогнать инфляцию из-за повышения доступности кредитов для населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее основным способом защититься от долгосрочного влияния санкций на экономику РФ назвали жесткий протекционизм.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономике РФ предсказали две волны санкционных последствий