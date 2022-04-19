Уфа, , 12:11 — REGNUM Праздничные ночные богослужения на Пасху пройдут в 19 храмах Уфы. Об этом 19 апреля сообщил заместитель главы администрации города Владимир Жебровский на совещании в муниципалитете.

Богослужение

«Праздник начнется в 23:00 часов торжественным ночным богослужением с 23 на 24 апреля в 19 храмах Уфы», — приводит пресс-служба его слова.

По его словам, безопасность и охрану общественного порядка будут обеспечивать полицейские и сотрудники центра общественной безопасности. Также будет организовано резервирование мобильной бригады врачей скорой медицинской помощи.

Чиновник сообщил, что в каждом храме планируется по три богослужения:

— в 23:00 часов 23 апреля;

— в 07:00 часов 24 апреля;

— в 09:00 часов 24 апреля.

Напомним, 24 апреля православные отмечают первый день главного христианского праздника – Пасхи Господней – Светлого Христова Воскресения.