В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 79 человек
Красногорск, 19 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 79 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 19 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 35 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 149 человек выздоровели после COVID-19.